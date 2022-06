Leonardi (FI): “L’integrazione europea parte dai banchi di scuola”

Promuovere l’integrazione europea e l’abbattimento dei confini culturali partendo dai banchi di scuola. È con questo spirito che, su proposta del Vicepresidente del Trentino-Alto Adige Giorgio Leonardi, la Regione ha finanziato con 1.393.740 euro 71 progetti scolastici di 45 enti tra comuni, scuole e associazioni della Provincia autonoma di Trento.

Le iniziative che saranno sostenute dalla Regione sono molteplici. Oltre alle settimane linguistiche promosse in Inghilterra, Germania, Francia, Austria, Irlanda e Spagna, troviamo, infatti, molte iniziative che prevedono gli scambi scolastici quasi tutti in Germania, come come quello di Cavedine con Eggolsheim, Cavalese con Hösbach, Rovereto con Forchheim e Trento a Weinsberg.

Gli unici due progetti “fuori dal coro” sono del capoluogo trentino che ne ha organizzato uno in Spagna a Torrelodones e di Rovereto che ha avviato un progetto con il liceo Balzac di Parigi. Interessanti sono poi le iniziative che prevedono alternanza scuola-lavoro a Malaga e a Vienna per aiutare i giovani a inserirsi poi nella vita adulta.

Diversi, infine, sono i gemellaggi sostenuti dalla Regione come ad esempio, c’è quello di Cavedine a Eggolsheim oppure quello del comune di Cles che tiene con la cittadina polacca di Slawno o quello di Trento con Znojmo in Repubblica Ceca.

“Con questa delibera approvata dalla giunta regionale – ha sottolineato Leonardi – vogliamo sostenere le iniziative culturali promosse dalle scuole trentine che mirano ad aumentare la conoscenza delle lingue straniere nei nostri giovani, ma soprattutto esplorare le culture, i costumi e i modi di pensare degli altri Paesi Europei. Per aiutare i nostri ragazzi nel loro processo di maturazione riteniamo non solo utile, ma estremamente importante poter relazionarsi con i pari età di altre nazioni per confrontarsi e ragionare insieme non solo sui temi d’attualità, ma sul futuro che dovranno costruire insieme“.