Mentre il Capitano Ultimo è costretto a subire l’ennesimo processo in nome e per conto di non si sa nemmeno bene per cosa, a Palermo il processo per depistaggio su l’attentato a Borsellino è stato prescritto con il tutti assolti.

Un servitore dello Stato alla sbarra, i servi della mafia al mare. E lo chiamano il Belpaese.

Ahi, serva Italia, di dolore ostello…

Marco Vannucci