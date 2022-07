Concorso fotografico: Scoprire le stagioni dell’Euregio

Ancora una volta l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino si rivolge a fotografe e fotografi amatoriali per trovare le fotografie più belle dell’Euregio per il Calendario 2023. Anche quest’anno i cittadini e le cittadine provenienti dai tre territori sono invitati a presentare le loro fotografie preferite in cui si può ammirare la bellezza del territorio Euregio.

Dagli scatti paesaggistici, alle istantanee di architettura e cultura regionale fino alla rappresentazione di elementi caratteristici del territorio: alla creatività dei partecipanti viene data carta bianca. Il tema principale rimane comunque quello dei colori e delle quattro stagioni. Le immagini più belle verranno pubblicate nel nuovo calendario dell’Euregio, che sarà prodotto sia in formato da parete, sia in formato da tavolo.

Premio per le foto più belle

I premi in palio sono degli imperdibili “Euregio Bundle” composti (ognuno) da uno zainetto, un impermeabile, una borraccia termica, una maglietta ed una pratica agendina.

I premi verranno consegnati ai vincitori, le cui foto verranno utilizzate come immagine copertina, immagini principali del mese oppure per il collage di immagini. Verrà, inoltre, dedicata una pagina del Calendario dell’Euregio 2023 ai vincitori.

Tutti i cittadini e le cittadine dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino possono partecipare al concorso. È possibile inviare fino a quattro foto per ogni stagione (per un totale di 16 fotografie complessive). L’Euregio richiede di inviare le immagini nella miglior risoluzione possibile, aggiungendo inoltre informazioni riguardanti il soggetto stesso e l’artista.

La partecipazione è possibile fino al 4 settembre 2022 accedendo al link www.euregio.info/it/concorso-fotografico

Per partecipare basta compilare il seguente form e caricare le proprie foto qui: https://form.jotform.com/221942451142347