Vigili del fuoco al lavoro per incendio a Isera

Sono in corso in zona industriale ad Isera le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato poco prima della mezzanotte ai danni di uno stabilimento di una ditta che si occupa di commercializzazione di prodotti chimici.

L’allarme è partito dalla segnalazione di un passante che ha notato il fumo accompagnato dal suono del sistema antincendio installato nella ditta.



INCENDIO A ISERA DI TRENTO – Sul posto stanno operando una sessantina fra vigili del fuoco e tecnici: la chiamata ha interessato i Corpi volontari di Isera, Mori Rovereto, Nogaredo, Villalagarina, Nomi, Volano, Dro oltre che il Corpo permanente di Trento e un’ambulanza di Trentino emergenza presente a titolo precauzionale, anche se non risulterebbero persone coinvolte. Anche l’Agenzia per la protezione dell’ambiente è sul luogo dell’incendio stante la tipologia della struttura che ne è stata interessata. Al momento i vigili del fuoco stanno tenendo sotto controllo le fiamme che hanno causato molto fumo, tenuto conto anche della probabile presenza nel deposito di cartoni ed altro materiale per imballaggi.

INCENDIO IN TOSCANA – A Massarosa un enorme incendio è stato domato nella notte dopo due giorni di emergenza. Ecco i dati essenziali: – 800 ettari distrutti – 500 persone evacuate – 10 le case danneggiate- 130 uomini al lavoro a terra – 30 mezzi di soccorso – 4 elicotteri e un canadair impiegati – 20 chilometri di autostrada chiusi (Raccordo A11-A12).