Anziani: Sbarra (Cisl) – Bisogna fare di più per sostenere pensionati e non autosufficienza

“Oggi è la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, persone straordinarie che hanno dato tanto alla società ed in tutti i campi lavorativi. Non c’è futuro senza memoria. Ma bisogna fare di più per tutelare i pensionati, sostenere i deboli e la non autosufficienza”. È quanto sottolinea su twitter il segretario generale della Cisl Luigi Cisl in occasione oggi della seconda edizione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da Papa Francesco.