Mi diverte scazzare 10 minuti al giorno su Facebook, mi diverte e, confesso, spesso ne traggo spunto per un articolo. M’aggiro tra le varie pagine inorridendo per i post e commenti generalmente carichi di livore, d’invidia sociale, di vero e proprio odio per chi non sia allineato al loro pensiero.

Guai nel contraddire! Ti segnalano col rischio di vederti espulso col marchio di fascista, razzista, sessista, omofobo, e balle varie.

È il volto social della sinistra, bellezza!

Marco Vannucci