Musica di Genova e misteri italiani – Luigi Tenco

Torniamo a Luigi, nato a Cascine il 21 marzo 1938. Non sostiamo troppo sui primi anni, tutto si trova in web, ma alcune circostanze vanno sottolineate, per decenza, se non onestà, intellettuale. Dal momento che viene dato per pacifico che il bimbo non fosse figlio di colui che gli diede il cognome, ma di un notabile della zona, ebbene non è particolare da poco. D’altronde il povero Giuseppe Tenco morì prima che il piccolo nascesse, per un curioso incidente nella stalla di famiglia, di fatto già separato dalla moglie, che aveva trovato riparo nelle vicinanze; dopo una decina d’anni mamma Teresa, il primogenito Valentino e il piccolo Luigi si trasferirono a Genova e si diparte la parabola del nostro.

Esaminiamo qualche stranezza nella prima parte della breve vita. Non v’è certezza nemmeno sul “padre vero”, indicato alternativamente come un avvocato di Torino o suo fratello: vi pare che, ai tempi, questo non possa aver causato precoci sofferenze al “frutto della colpa”?

Le peripezie studentesche del giovanotto, pure, sono poco chiare, ma pare si sia diplomato da privatista, abbia sbandato tra più facoltà, per poi smettere e doversi anche rassegnare all’odiato servizio militare, nel 1965, che dribblerà quasi per intero con vari certificati medici. I commilitoni di allora ricordano comunque un ragazzo normalissimo, forse non così mattacchione, ma non depresso, molto concentrato sulla musica: che era entrata nella sua vita evidentemente per naturale disposizione, incentivata, a quanto sembra, da parenti e, forse, una matura amante sposata.

Inizialmente comunista, il “mandrogno” prende male l’invasione russa dell’Ungheria nel 1956 e muta in socialista. Per questa ragione avrebbe inizialmente chiesto di non firmare i suoi primi testi, fatto mai chiarito: ma di chiaro, in questa storia, c’è ben poco. Registriamo anche un film “La cuccagna” , dove il suo personaggio pare fatto apposta per inquadrare lui stesso nella parte fissa del bello, dannato, ribelle, anarchico e chi più ne ha.

Vero che aveva conosciuto il giro di Riccardo Mannerini, ispiratore anche di Faber de André, e fu in amicizia con quest’ultimo, alimentando la leggenda dell’antagonismo di molti di loro, nei fatti smentita, per dirne una, da Paolo Villaggio; ma, si dirà, quello ne aveva sempre per tutti.

Poi ci sarebbe una brusca interruzione dei rapporti con l’altro dominus scholae genuensis, Gino Paoli, per contendersi Stefania Sandrelli, ma ne dubitiamo.

L’idealista in ascesa è noto per le sue frasi draconiane, eccone un paio:

“Io compromessi non ne ho fatti mai, con nessuno, perché non ne so fare, non riesco a venire a patti con la coscienza, cioè con certe mie convinzioni. Io sono come sono. Eppoi la mia non è una protesta che nasce intellettualmente, con il fatto di dire adesso io … Cioè io insomma le canzoni come le fa Gianni Morandi non le so fare”

“ Canterò finché avrò qualcosa da dire e quando nessuno vorrà più ascoltarmi bene, canterò soltanto in bagno facendomi la barba ma potrò continuare a guardarmi nello specchio senza avvertire disprezzo per quello che vedo.”

Bellissima pietra scagliata contro il mondo, ma per campare leggiamo che si mise pure a comporre per Mal e i Primitives, più pop non si può. Inoltre per un periodo frequentò senza eccessivi scrupoli la figlia di un alto militare, al cuor non si comanda, l’importante è disobbedire al babbo.

Il singer portò davvero un vento di novità, nella musica italiana? Sentiamo che avrebbe osteggiato l’asindeto e avrebbe introdotto più “dialogo” e periodo nel fraseggio (ma a noi piacciono le gettate libere un po’ espressioniste). A noi sembrava nella media; e pur non osannando Domenico Modugno, se davvero Luigi dileggiò pubblicamente “Volare”, temiamo un po’ di sana invidia e una certa dose di narcisismo.

Sarebbe da sfatare anche la leggenda di un semisconosciuto che si presenta al fatidico festival per sfruttare Dalida, visto che c’è chi assicura si fosse già comprato una torre medievale a Recco, dove saltuariamente viveva. Aver cantato la sigla dello sceneggiato “Il commissario Maigret”, che allora guardavano tutti quelli che possedevano un televisore, non era una bazzecola; essere transitati per le trasmissioni di Boncompagni e Arbore (di quest’ultimo era particolarmente amico) significava consacrazione. Era già andato a esibirsi con illustri colleghi in Germania, dove si dice avesse provato le prime “droghe olandesi” e transitato per l’Argentina.

Tuttavia, stando al giornalista Daniele Piombi, nell’intervista affermò:

«P: Tu speri in un’affermazione, in un’entrata in finale o in una vittoria…

T: Io spero in una vittoria.

P: Una vittoria a Sanremo?

T: Sì.

P: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo XVII° festival della canzone italiana è a favore di Luigi Tenco.

T: È a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco» (luigi-tenco.tripod.com).

Nel turbolento romanzo della sua fine entrano nomi che non faremo, ma abbiamo sentito girare da sempre e ovunque, personaggi repubblichini, Decima Mas, finti o veri rivoluzionari transfughi a Cuba e non avremmo finito.

Un po’ in affanno per dovere di sintesi, eccoci al 27 gennaio 1967. Come sappiamo, non esiste più un minimo residuo in video della sua performance, anche se si legge che qualche emittente straniera (trasmettevano in mondovisione, mica scherzi) l’avrebbe conservato in archivio, resta solo qualcosa di Dalida in prova, con il patron Gianni Ravera che la osserva; il boss, odiato da Claudio Villa che gli rivolse atroci e formali accuse, era antesignano di Adriano Aragozzini, coetaneo/conoscente di Tenco e, si mormora, oggetto pure dei suoi scherzi, non sempre bene accetti.

Ovviamente chi entra in quel mondo sa che va incontro a dei compromessi e non possiamo credere che il cantautore, forse un po’ ombroso, ma affamato di vita e germoglioso di speranze non lo sapesse. Qualcosa era accaduto, nei giochi tra case discografiche o semplicemente nei gusti del pubblico?

Il pezzo incriminato, effettivamente, non era avvantaggiato dal fatto di passare per ultimo, ma il risultato fu scarso assai e nemmeno la giuria di qualità fece molto per “ripescarlo”. Possiamo dire che “Ciao amore ciao” non ci convince? La canzone cambia ben tre melodie, invece di attenersi a una di base con refrain; è rimaneggiata per rimanere sospesa tra sentimento ed echi sociali; Luigi era forse nervoso e sovreccitato per qualche miscugliaccio mai appurato (checché ne dica chi sa sempre tutto), ma Dalida era una star internazionale e, con il suo robusto appeal professionale, avrebbe ben potuto dare un drizzone per il pubblico più tradizionalista. I residui sono cataste di polemiche e di annotazioni di critici non sempre autorevoli, che nulla possono aggiungere a quanto NON si saprà mai.

