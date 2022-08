“Natura incontra Cultura”. Iniziato, a Brentonico, l’EuregioSummerCamp 2022

Circa 60 giovani provenienti da tutti e tre i territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino partecipano all’EuregioSummerCamp 2022 che quest’anno si tiene a San Valentino con il motto “Natura incontra Cultura”.

La settimana di attività che terminerà il 14 agosto è iniziata ufficialmente domenica 7 agosto con una breve cerimonia nel pomeriggio.

Per il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento, si tratta di un evento che si inserisce nella volontà dell’organismo di dare sempre maggiori occasioni ai giovani di conoscere meglio le opportunità offerte dall’Euregio e toccare con mano lo spirito della collaborazione transfrontaliera.

Per il Segretario Generale del GECT Tirolo-Alto Adige-Trentino, Marilena Defrancesco “il Summer Camp rappresenta una ulteriore occasione per far incontrare i giovani dei tre territori e permettere loro di fare amicizia, superare le barriere linguistiche e approfondire la conoscenza delle vicende storiche e delle caratteristiche contemporanee dei tre territori interessati”.

Iscritto nella cornice naturale dell’Altopiano di Brentonico, il camp promuove infatti la cooperazione ed il dialogo tra i giovani dell’Euregio, facendosi forte dello slogan della Presidenza Trentina 2021-2023: L’Euregio è giovane.

Seguiti da personale professionale bilingue, i ragazzi possono scoprire l’Euregio e ciò che lo compone attraverso attività ricreative e nella natura.

Il motto dell’EuregioSummerCamp di quest’anno è “Natura incontra cultura”. Durante le escursioni nei dintorni di Brentonico i giovani scoprono e approfondiscono la storia comune, le somiglianze e le differenze dei vari territori. I possibili ostacoli, come le differenze linguistiche, vengono superati con attività ludiche e ricreative grazie al supporto di accompagnatori nelle rispettive madrelingue, tedesco e italiano. Un variopinto programma per il tempo libero completa la settimana dedicata all’EuregioSummerCamp.

L’EuregioSummerCamp è rivolto ai giovani nati negli anni 2008/2009/2010 (solo per il Tirolo anche i nati nel 2007 fino al 01.09.2007).

Per informazioni ulteriori sull’EuregioSummerCamp occorre andare all’indirizzo: https://www.europaregion.info/it/summercamp/

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)