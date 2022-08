Il prezzo del petrolio cala… E’ un buon momento per investire?

Il prezzo del petrolio sta scendendo rispetto al suo prezzo più alto dal 2008. Principalmente la causa di questo stop ai rincari risiede nelle cattive prospettive con l’economia cinese. Tuttavia, molti investitori si chiedono se hanno perso l’occasione o se c’è ancora spazio per guadagni. Di seguito alcune considerazioni.

Il rallentamento dell’economia cinese

C’è un rallentamento senza precedenti in una delle maggiori economie del mondo e le prospettive non sono buone per i prossimi anni. C’è un enorme problema di bolla nel mercato immobiliare cinese che influenzerà la crescita attuale e futura. Questo evento potrebbe interessare altre economie in tutto il mondo. Quindi, c’è incertezza sul futuro fabbisogno energetico in caso di crisi economica mondiale.

La guerra tra Russia e Ucraina

Sta mettendo in tensione tutti i mercati, in particolare petrolio e gas che sono storicamente i più volatili. L’embargo dell’UE alla Russia (principale produttore di petrolio e fornitore dell’UE) ridurrà l’offerta di petrolio, questo sta già influenzando il prezzo del petrolio. Anche il timore di una guerra più lunga e più grande includendo altri paesi come la NATO, sta diffondendo la paura nel mercato. Ricorda, l’incertezza e la mancanza di offerta stanno normalmente spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio.

𝙊𝙋𝙀𝙋+

I membri hanno confermato (prima della guerra) che si atterranno al piano di produzione di petrolio concordato fino a settembre 2022. Nonostante le pressioni di Stati Uniti, Cina ed Europa per aumentare il piano di produzione, OPEP+ rimane inalterabile, sembra che vogliano migliorare il proprio bilancio, dopo una dolorosa pandemia. Vedremo se il piano verrà modificato dopo la guerra. Per USA, Cina ed Europa (principali acquirenti) dovrebbe essere inferiore a 60 dollari per avere un impatto positivo sulle loro economie. Tuttavia, il prezzo minimo target per OPEP+ (produttori principali) dovrebbe essere superiore a 60 dollari per coprire i costi e ottenere un margine. Ciò significa che il prezzo target a lungo termine dovrebbe stabilizzarsi in qualche punto sui 60 dollari. Tutte le azioni dei giocatori attuali dovrebbero essere focalizzate in quella direzione.

L’evoluzione della guerra è fondamentale, dal momento che è coinvolta la Russia (il più grande produttore mondiale di petrolio), l’offerta potrebbe risentirne. Se la guerra diventa più grave coinvolgendo altre economie, potrebbe anche influenzare la domanda. Speriamo finisca presto. L’evoluzione dell’economia cinese sarà importante per raffreddare i mercati. Se la Cina risolverà la sua bolla immobiliare e migliorerà le prospettive economiche, ciò potrebbe ridurre la paura e migliorare le previsioni della domanda in tutto il mondo. Ciò potrebbe far salire il prezzo del petrolio.

Il prezzo del petrolio è già ad un livello molto alto. Tuttavia, alla fine potrebbe continuare a crescere (a breve termine) se la domanda continua a crescere e l’offerta continua allo stesso livello o addirittura inferiore a causa della guerra e degli embarghi. C’è estrema volatilità e quindi rischio, quindi questa non è più un’opportunità “tutto compreso”.