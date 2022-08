Elezioni Politiche: i candidati in Trentino e le liste del 25 settembre

Nella giornata odierna sono stati comunicati i nomi definitivi delle candidature per le Elezioni Politiche che si terranno il 25 settembre prossimo: non c’è stato nessun cambiamento nel sistema elettorale, in quanto la crisi programmata dal Governo non ha consentito di ratificare quanto era stato presupposto con la Legge inerente il Taglio del numero dei parlamentari, per cui anche in questa tornata elettorale sarà utilizzato il sistema capestro precedente, del 2018, noto come Rosatellum.

Questo significa che abbiamo un sistema che è un mix di maggioritario e proporzionale. Il numero di posti in Parlamento è diminuito di 345 unità, riducendo da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori.

Per comprendere il peso del nostro voto in generale è sufficiente fare una proporzione: un terzo dei seggi all’incirca verranno assegnati in collegi uninominali e altri due terzi nei collegi plurinominali.

Ma la nostra regione è autonoma, attenzione perché ci sono notevoli differenze nel sistema per cui per il Trentino Alto Adige non abbiamo elezione dei senatori al Proporzionale, bensì abbiamo solamente 13 rappresentanti papabili, 6 al Senato con il Maggioritario e 7 alla Camera con il Proporzionale e il Maggioritario.

Dunque il peso del voto per il Trentino Alto Adige è diverso secondo le coalizioni che voterete e si spiega di seguito in che modo cambia. Come si evince dalle liste, infatti, la possibilità di scelta si limita alla camera nelle tre preferenze che mettiamo di seguito e NON c’è la lista dei senatori. Cje rimangono nel maggioritario (il nostro voto dunque al Senato ha un peso differenze a seconda delle coalizioni).

Nel merito delle candidature con le preferenza per il Proporzionale alla Camera:

Partito Democratico presenta Sara Ferrari, Luca Zeni, Sara Endrizzi;

Azione/Italia Viva con Massimiliano Mazzarella, Rita Zanbanini e Doriano Valer;

Europa Verde/Sinistra Italiana con Roberta Rigamonti, Mirko Carotta, Renza Bollettin;

+ Europa con Fabio Valcanover, Uta Radakovic, Matthias Cologna;

Patt-SVP con Dieter Steger, Daiana Boller, Mauro Agosti.

Lega con Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Filippo Maturi;

Forza Italia con Valentina Vezzali, Luigi Masato, Bruna Cunaccia;

Fratelli d’Italia con Alessia Ambrosi, Mauro Galateo, Francesca Gerosa;

Noi Moderati con Antonella Biancofiore, Maurizio Perego, Tiziana Piccolo;

MoVimento 5 Stelle con Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto, Maurizio dal Bianco.

ItalExit con Stefano Puzzer, Concetta Caschetto, Gennario Brancaccio;

Unione Popolare con de Magistris con Grazia Francescatti, Francesco Alberti, Patrizia Rigotti;

Italia Sovrana e Popolare con Maria Cristiano, Federico Marcegaglia, Maria Rosa Avellino;

Vita con Renate Holzeisen, Francesco Cesari e Eliana Pecorari.

I partiti e le coalizioni per i Collegi Uninominali alla Camera U01 e U02:

ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA – SVP/PATT – PT Lorenzo Ossana su Trento, Stefano Bresciani su Rovereto

CENTROSINISTRA PARTITO DEMOCRATICO – VERDI SINISTRA ITALIANA – +EUROPA Sara Ferrari su Trento, Michele Calzà su Rovereto

ITALIAVIVA/AZIONE Alessia Tarolli su Trento, Roberto Sani su Rovereto

CENTRODESTRA FRATELLI D’ITALIA – LEGA – FORZA ITALIA Andrea de Bertoldi su Trento, Vanessa Cattoi su Rovereto

MOVIMENTO 5 STELLE Rudi Tranquillini su Trento, Maurizio dal Bianco su Rovereto

GILLET ARANCIONI solo proporzionale con Cristina Pensavolta, Pietro Pappalardo e Simona Vinciguerra

UNIONE POPOLARE Ivo Cestari su Trento e Irene Castellani su Rovereto

VITA Eliana Pecorari su Trento e Tommaso Pappalardo su Rovereto

ITALIA SOVRANA E POPOLARE Gianfranco Merlin su Trento e Michele Berti su Rovereto

ITALEXIT Martina Battan su Trento e Maurizio Bisoffi su Rovereto

Al Senato i collegi sono U01, U02, U03 ovvero Trento, Rovereto e Valsugana ecco liste e candidati:

