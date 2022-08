Il Post-It di Marco Vannucci: Cani & Canaglie

Il cane del vicino abbaia di notte, impedendo di dormire? Tutto il male non viene per nuocere! Possiamo fare causa al proprietario ottenendo il risarcimento per danno alla salute dovuto all’interruzione del sonno. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza passata in giudicato.

Con l’aumento delle bollette è previsto un continuo aizzare i cani dei vicini nei prossimi giorni.

Piccola riflessione: Noi italiani tra tasse, balzelli, e aumenti di ogni genere abbiamo perso il sonno da anni. A chi potremmo fare causa?