Il CentroDestra vola nei sondaggi

Attualmente si tratta di uno scenario che prevede una prevalenza netta dei partiti di centrodestra, guidati da Fratelli d’Italia, che sale dal 24,3% al 24,7% se il confronto è con analoghi sondaggi elettorali svolti da Bidimedia il 5 agosto, realizzati per lo stesso committente e con la stessa metodologia.

In leggero aumento anche Forza Italia, al 6,6%, ma questo istituto comunque vede il partito di Berlusconi più debole di altri.

Male invece la Lega, che perde ben mezzo punto in 20 giorni e va al 13%. Nel complesso il centrodestra arriva al 45,8%, grazie all’1,5% di Noi Moderati, lista di Lupi, Cesa, Toti, Brugnaro.

Il vantaggio rispetto al centrosinistra, al 30,6%, appare insormontabile. La fonte è termometropolitico.

Lo stesso sito che riporta come premier preferito in assoluto in Italia, Silvio Berlusconi.