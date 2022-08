Il Rosatellum stabilisce che ciascun candidato si può presentare in un solo collegio uninominale e in un massimo di cinque collegi plurinominali (in cinque “listini” diversi). Chi si presenta negli uninominali può contemporaneamente essere candidato nei plurinominali, fermo restando il limite di cinque.

Quindi oltre ad essere una farsa è pure una presa in giro perchè presentandoti in cinque listini proporzionali diversi i partiti eleggono sempre chi decidono loro essendo il sistema proporzionale al 61 % pertanto se gli elettori bocciano un candidato all’ unonominale poi lo rieleggono in altre liste in diversi collegi plurinominali, se aggiungiamo l’ art. 67 della C.I. la truffa è completa ..

Felice Antonio Vecchione

Movimento “Italia Insieme”

www.movimentoitaliainsieme.it