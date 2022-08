Scuola e crisi energetica, le possibili soluzioni

Scuola e crisi energetica. Dopo due anni e mezzo di emergenza sanitaria, un’altra si profila all’orizzonte. Il riferimento è al costo dell’energia, dovuto a diversi fattori internazionali. Ovviamente il primo rimanda al conflitto russo-ucraino. Le scuole non saranno esenti dal problema. L’impatto dipenderà dalla latitudine e dall’andamento climatico stagionale.

Il problema inizia a muovere le acque in Inghilterra e in Italia.

Quali le proposte?

Nel Regno Unito i presidi degli istituti scolastici dovranno fare i conti anche con un fattore locale:l’aumento degli stipendi degli insegnanti.

Quindi ecco le proposte riprese da Money.it e dal Il Messaggero:

“giornate in classe più brevi;

meno doposcuola e opportunità di arricchimento extra scolastico;

restrizioni “draconiane” sull’utilizzo dell’energia“

Le proposte sono state respinte. Nello specifico da un portavoce del Dipartimento per l’istruzione e da Geoff Barton, segretario generale dell’Association of school and college leaders, “La nostra organizzazione – dichiara a NationalWorld – non ha avuto contatti diretti con alcun dirigente che stia valutando la possibilità di comprimere le settimane a tre o quattro giorni”

Le proposte dell’ANP

L’ANP ha iniziato a porre il problema, proponendo alcune soluzioni. Queste sono state raccolte dal quotidiano Il Messaggero (18 agosto) che ha intervistato M. Rusconi (Presidente dell’ANP Roma). In sintesi:

1)Doppi vetri negli infissi. Sostituire le vecchie luci con quelle al led, gli infissi vecchi con i doppi vetri. Prevedere l’accensione sezionata classe per classe.

2) Temperatura da abbassare nelle aule di due gradi e lasciare alle scuole l’autonomia di poter accendere e spegnere i termosifoni.

3) Le lezioni in anticipo. Anticipare il più possibile i corsi pomeridiani extrascolastici, come musica…

4) Chiudere i rubinetti o le luci spente quando non servono.

In talune occasioni si è balenata l’ipotesi del ritorno in DAD.