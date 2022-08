L’accordo sul nucleare iraniano per evitare i costi energetici?

Con l’inizio della guerra in Ucraina, molti paesi dell’Unione europea hanno iniziato a cercare alternative di importazione poiché le fonti energetiche russe sono ancora per lo più bloccate, per evitare i costi energetici sempre crescenti. L’inflazione nell’UE e nel Regno Unito è estremamente elevata, principalmente a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia, ma potrebbe esserci presto un ritorno di petrolio e gas naturale sul mercato internazionale tramite l’Iran.

L’accordo del 2015 è stato attuato il 16 gennaio 2016 tra l’Iran e sei grandi potenze mondiali. L’obiettivo principale era eliminare ogni possibilità che l’Iran potesse costruire un’arma nucleare. I componenti dell’accordo erano: per 15 anni l’Iran potrà arricchire l’uranio solo fino al 3,67% (Le centrali nucleari commerciali utilizzano tipicamente il 3-5% di uranio arricchito, mentre l’arricchimento dell’uranio per creare un’arma nucleare deve superare il 90%), ridurre il numero di centrifughe da 20 mila a 5 mila (si aggiungono mille per scopi di ricerca); eliminare le scorte di uranio a basso arricchimento e taglia le scorte di uranio a basso arricchimento del 98%; ispezioni regolari del programma nucleare iraniano per garantire che l’accordo non venga violato.

L’Iran trae vantaggio dall’accordo ottenendo sollievo dalle sanzioni energetiche, economiche e finanziarie che non solo paralizzano la sua economia, ma inibiscono anche l’accesso alle banche internazionali.

Nel maggio 2018, il presidente degli Stati Uniti Trump ha definito l’accordo orribile e ha chiesto che i difetti dell’accordo fossero corretti. L’8 maggio 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo esistente e hanno emesso nuove sanzioni contro l’Iran fino a quando non sarà trovata una nuova soluzione duratura. Il giorno successivo le forze iraniane in Siria hanno lanciato razzi contro obiettivi militari israeliani. Dopo il ritiro degli Stati Uniti, il presidente Trump ha inserito il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) nella lista nera del terrore degli Stati Uniti.

Nel maggio 2019 l’Iran ha avvertito che se non viene protetto dalle sanzioni statunitensi, smetterà di rispettare l’accordo. Ciò è avvenuto nel luglio 2019, quando l’Iran ha ricominciato ad aumentare l’arricchimento dell’uranio oltre il limite concordato. Nel marzo 2022 Joe Biden si è reso conto che la rinascita del JCPOA, ovvero l’accordo del 2015, è imminente, quando la guerra in Ucraina ha fortemente colpito l’approvvigionamento energetico globale. Lo stesso mese l’Iran ha aperto un’altra richiesta ai negoziati, insistendo sulla rimozione del suo IRGC dalla lista nera del terrorismo degli Stati Uniti, poiché si trattava di un’azione unilaterale degli Stati Uniti dopo che l’accordo era già stato annullato.

Dopo aver lanciato la palla da una parte all’altra per mesi, la squadra dell’UE ha presentato il testo finale per rilanciare l’accordo del 2015 a Vienna l’8 agosto 2022. La scorsa settimana, l’Iran ha fornito una risposta positiva alla proposta europea e ha abbandonato alcuni dei suoi richieste principali. Tra l’altro, rimuovere l’IRGC dalla lista nera dei terroristi e impedire all’Agenzia internazionale per l’energia atomica di indagare sulla presenza di tracce di uranio in tre siti non dichiarati. Ciò porta la firma dell’accordo più vicino che mai. Gli Stati Uniti hanno risposto mercoledì e ora tutti gli occhi sono di nuovo puntati sull’Iran.

Se la cosiddetta proposta finale dell’Ue sarà accolta, le sanzioni a 17 banche iraniane e 150 istituzioni economiche saranno revocate. L’Iran riceverà indietro 7 miliardi di dollari di fondi congelati attualmente detenuti nelle banche della Corea del Sud e le esportazioni di petrolio potrebbero riprendere.