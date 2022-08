Come affrontare la crisi climatica che sta minacciando le foreste? Il 6 settembre a Bolzano il seminario EUSALP

Il rapido cambiamento del clima minaccia le foreste e i loro ecosistemi, così preziosi per le generazioni attuali e soprattutto per quelle future.

Eventi meteorologici estremi e gravi epidemie di parassiti stanno influenzando la crescita e la stabilità delle foreste, oltre a sconvolgere gli attuali modelli economici di gestione forestale, le catene di valore e le comunità collegate.

In questo momento sono necessari come non mai la cooperazione e il dialogo tra imprese del settore del legno, fornitori, consumatori e cittadini.

Per riflettere su queste importanti tematiche, nell’ambito delle Giornate della Sostenibilità 2022 della Provincia autonoma di Bolzano, la presidenza italiana EUSALP e la task force EUSALP su ‘Foreste multifunzionali e uso sostenibile del legname’ organizzano un workshop dal titolo “Come possono rispondere i professionisti delle foreste e del legname e la società civile alla crisi climatica?”, che si svolgerà presso la Fiera di Bolzano e online il 6 settembre prossimo, dalle 14.00 alle 17.00.

La partecipazione all’evento è gratuita. I relatori interverranno in tedesco, italiano e inglese; per i partecipanti online sarà disponibile la traduzione in inglese.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)