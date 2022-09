Putin porta i fiori a Gorbaciov, ma non potrà partecipare alla cerimonia

RIA Novosti. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto addio all’ex presidente dell’URSS Mikhail Gorbaciov nel Central Design Bureau, ha deposto fiori alla bara prima del viaggio a Kaliningrad, ha detto il segretario stampa del capo di stato Dmitry Peskov.”

Il presidente russo Vladimir Putin tuttavia non parteciperà al funerale dell’ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov sabato, morto all’età di 91 anni, ha annunciato giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferito da AFP e Reuters.

“Sappiamo che la cerimonia principale sarà il 3 settembre, così come il funerale, ma l’agenda del presidente non gli permetterà di essere lì”, ha detto Dmitry Peskov in una conferenza stampa, osservando che Vladimir Putin è già andato all’ospedale di Mosca dove Mikhail Gorbaciov è morto per “deporre fiori alla sua bara”.

Gorbaciov è morto martedì sera. Le sue riforme annunciarono la fine della Guerra Fredda, ma accelerarono anche la disgregazione dell’Unione Sovietica dopo meno di sette anni al potere. Rispettato in Occidente, la sua eredità nella sua patria è molto più complicata, con molti russi che lo accusano del tumulto innescato dalle sue riforme e considerano che il successivo declino degli standard di vita era un prezzo troppo alto da pagare per la democrazia. MC

