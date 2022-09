Questa nella foto è la villa di Zelensky a Forte dei Marmi, costata -così pare- 4 milioni di euro.

Se sia affittata ad una famiglia russa o non, per inciso a 50mila euro al mese, non m’interessa; piuttosto sarebbe curioso sapere come zocca l’ha comprata.

Ah, presidente Zelensky, con 50mila euro al mese non potrebbe cambiare la maglietta di tanto in tanto?