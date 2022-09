Gli esperti di regime: “Freddo è bello, fa dimagrire ed elimina la palestra“. E basta con il cibo di qualità

Esperti per tutte le stagioni. E il Menzognero (Messaggero) lancia la sfida alla Busiarda (La Stampa) per il giornalismo più indecente. In estate il quotidiano romano aveva fatto spiegare dall’esperto di turno che l’aria condizionata andava evitata perché faceva ingrassare, provocando un aumento dell’appetito. Casualmente era perfettamente in linea con le indicazioni di Sua Mediocrità Mario Draghi, ma ovviamente era solo una coincidenza.

Ora il governo dei Migliori e l’oppofinzione, per sostenere le sanzioni imposte da Biden e adottate dal maggiordomo di Palazzo Chigi, hanno deciso che bisogna stare al freddo ed il Menzognero scova un altro esperto per spiegare che il freddo fa bene alla salute e fa anche dimagrire. Risparmiate i soldi della palestra e spegnete i termosifoni.

Al di là del fatto che, al Nord, con un inverno rigido i 19 gradi in casa sono un problema se si riduce anche il tempo dell’accensione dei caloriferi (ma nei palazzi romani se ne fregano), il problema è la credibilità di una disinformazione di regime che si inventa sedicenti esperti a seconda della necessità e delle indicazioni del Ministero della Verità.

Poi, se proprio si vuole organizzare una campagna a favore del dimagrimento, è sufficiente prendere in esame gli aumenti dei prezzi del cibo. Soprattutto quello di qualità, magari a km zero. Quello che non dovrebbe subire gli effetti del rincaro dei trasporti, ma che stranamente li subisce ugualmente. Ovvio che le famiglie dovranno ridurre i consumi degli alimenti migliori, accontentandosi di cibo spazzatura, con scarse garanzie su origini e metodi di coltivazione e di allevamento. Prodotti in arrivo chissà da dove. Ma i chierici di regime scoveranno sicuramente qualche esperto pronto a giurare che il cibo spazzatura fa bene, che i pesticidi sono un toccasana, che la qualità è un pericolo per le arterie. Dipende da quale narrazione sceglierà il Ministero della Verità. Ed i chierici saranno rapidissimi ad adeguarsi.

Avremo un autunno con i programmi di cucina rivisitati, basta con la cucina del territorio, basta con i viaggi fuori porta che fanno sprecare inutilmente i soldi destinati ad acquistare scatolette. Da non riscaldare per non perdere gli elementi nutritivi, ovviamente.