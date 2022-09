Il Post-it di Marco Vannucci (commento di Beppe il Laido): La PinocchiA nel Paese dei Balocchi (Con la A, per il politically correct)

La ex assessore all’urbanistica di Pisa, tale Ylenia Zambito candidata per il PD alle prossime elezioni, in un’intervista ad un quotidiano locale si prende il merito dei lavori eseguiti dall’attuale Giunta, in carica da ben 4 anni, accusando di avere sfruttato le sue idee. L’attuale assessore Raffaele Latrofa, di FdI, non possa giorno dove la invita ad un dibattito pubblico per dimostrare la falsità delle sue dichiarazioni, ribadendo il concetto sulla propria pagina social segnando i giorni dal primo invito. Oggi è arrivato a 5. Dal diario di Beppe il Laido: Compra una Bic di riserva, Raffaè, nella smorfia la bugiarda esce al 88! Poi fatti un giro nel Paese dei Balocchi, ci stanno i candidati del PD, la vedrai in prima fila.

Marco Vannucci