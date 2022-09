Il Trento è carico. Il Mister D’Anna: “Vogliamo dare continuità”

Parola d’ordine: continuità. Dopo la rotonda vittoria conquistata sabato scorso contro la Pro Vercelli, il Trento torna in campo, nuovamente al “Briamasco”, nel primo impegno infrasettimanale della stagione: martedì 13 settembre (calcio d’inizio alle ore 21) la compagine gialloblu ospiterà il Sangiuliano City nell’impegno valevole per la terza giornata d’andata del girone A di serie C.

Le due formazioni hanno sin qui raccolto lo stesso numero di punti, tre, in virtù di un successo (contro la Pro Vercelli per il Trento e contro il Mantova per i milanesi) e una sconfitta (contro la Juventus Next Gen per la formazione aquilotta e contro il Renate, sabato scorso, per il Sangiuliano City).

Martedì la biglietteria della Tribuna Nord sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 18. La sfida del “Briamasco” sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.elevensports.it con il commento affidato a Davide Maino.

Così in campo.

Ancora out per infortunio Matteo Cazzaro, la lista dei convocati verrà diramata nella giornata di martedì 13 settembre.

Le parole del tecnico gialloblu.

“La bella vittoria di sabato scorso contro la Pro Vercelli ce la siamo goduta per qualche ora, perché adesso è già solamente un ricordo: nel calcio ciò che conta veramente è sempre e solo la prossima partita. Martedì sera affronteremo il Sangiuliano City, una squadra molto organizzata, con diverse individualità di spicco, che sviluppa interessanti trame di gioco. Per quanto ci riguarda siamo contenti per aver fatto cose buone nelle prime due giornate, ma altrettanto consapevoli che ci sono aspetti da migliorare e sui quali lavoriamo quotidianamente. Domani dovremo affrontare la gara con il giusto approccio, giocando con intensità e mentalità e, aggiungo, con la consapevolezza dei nostri mezzi. Secondo me ci stiamo esprimendo al cinquanta per cento di quanto possiamo fare e sono sicuro al cento per cento che questa squadra possa migliorare di partita in partita, perché il potenziale tecnico e umano non manca, visto che il gruppo è formato da ottime persone e bravi giocatori. Fisicamente, lo dicono anche i dati in nostro possesso, sabato abbiamo disputato una partita di spessore e con grande intensità, correndo tanto quanto nel primo tempo che nella ripresa. Anche da questo punto di vista stiamo bene”.

I nostri avversari.

L’Fc Sangiuliano City è Club di recentissima nascita, visto che la realtà gialloverde ha assunto tale denominazione nel 2018, ereditando il titolo del Borgolombardo. Dopo aver centrato due promozioni consecutive, nel 2021 si fonde con il NibionnOggiono e si trasferisce a Nova Milanese, diventando Asd Sangiuliano City Nova Fc. Alla sua prima partecipazione la compagine lombarda vince immediatamente il proprio girone di serie D, conquistando il passaggio tra i professionisti.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato dalla scorsa stagione ad Andrea Ciceri, ex tecnico del Fanfulla, sono i difensori Manuel Pascali (ex Alessandria, Pizzighettone, Carpenedolo, Parma, Foligno, Kilmarnock – sette stagioni nella serie A scozzese -, Cittadella, Casertana tra serie B e serie C), Paolo Marchi (ex Carpi, Casela, Como, Pordenone, Feralpisalò, Reggina, Ravenna e Piacenza in serie C), Raffaele Alcibiade (ex Pescara, Nocerina, Pro Vercelli in serie B, Gubbio, Carrarese, Lecce, Paganese, Feralpisalò, Pro Vercelli, Juventus U23 e Fidelis Andria in serie C e già nella massima serie ungherese con Honvéd – tre stagioni – e Haladàs), i centrocampisti Tommaso Morosini (ex AlbinoLeffe e Ascoli in serie B, Prato, Bassano, Ascoli, Catanzaro, Savona, Piacenza, Südtirol, Monza, Feralpisalò e Lecco in serie C) e Luca Guidetti (ex Renate, Monza e Feralpisalò in serie C) e con oltre 300 partite in serie D e gli attaccanti Emanuele Anastasia (ex Pavia, Cuneo e Arzignano Valchiampo in serie C, Chieri, Casale, Fiorenzuola, Mantova, Fanfulla e Sanremese in serie D) e Luca Miracoli, quest’ultimo già in B con Varese e Brescia e in serie C con Valenzana, Feralpisalò, Carrarese, Sambenedettese, Sicula Leonzio, Como e, nuovamente Feralpisalò, oltre a una stagione in Ligue 2 francese con il Tours.

I colori sociali del Sangiuliano City sono il giallo e il verde.

Gli ex della partita.

Nessun ex tra campo e panchina nelle due formazioni.

I precedenti.

Non esiste alcun precedente ufficiale tra le due formazioni.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Trento e Sangiuliano City sarà Erminio Cerbasi, appartenente alla sezione di Arezzo, alla sua prima stagione in Can C.

Gli assistenti saranno Diego Peloso e Gianluca Scardovi, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Nichelino e Imola con Andrea Bordin – della sezione di Bassano del Grappa – nelle vesti di IV Ufficiale.

Il programma della terza giornata.

Martedì 13 settembre 2022.

Juventus Next Gen – Padova (ore 21)

L.R. Vicenza – Lecco (ore 21)

Novara – Triestina (ore 21)

Pergolettese – Albinoleffe (ore 21)

Piacenza – Feralpisalò (ore 21)

Pro Patria – Mantova (ore 21)

Pro Sesto – Arzignano Valchiampo (ore 21)

Pro Vercelli – Renate (ore 21)

Trento – Sangiuliano City (ore 21)

Virtus Verona – Pordenone (ore 21)

La classifica (dopo 2 giornate).

Novara 6 punti; Juventus Next Gen, Pordenone, Lecco e Pro Patria 4; Trento, Renate, Padova, pro Vercelli, L.R. Vicenza, Sangiuliano City, Feralpisalò e Pergolettese 3; Virtus Verona e Arzignano Valchiampo 2; AlbinoLeffe, Pro Sesto, Piacenza e Triestina 1; Mantova 0

Tv e Internet.

La sfida tra Trento e Sangiuliano City sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento) con la voce di Davide Maino.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.

I convocati.

L’elenco dei convocati sarà reso noto nella giornata di martedì 13 settembre sui canali ufficiali del Club.