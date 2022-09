Autonomia, Zanetti (Si Può Fare!): “Tema ricorrente di dibattito in campagna elettorale, ma poi?”

Il periodo delle campagne elettorali in Trentino è il momento secondo cui, per la Consigliera comunale Silvia Zanetti (Si Può Fare!) “si perde coerenza, lucidità e serietà.”

“Tutti – secondo la Consigliera – cercano di abbeverarsi alla fontana dell’autonomia”, tema in effetti ricorrente nelle varie tornate elettorali. “Chi come il PATT, – ricorda Zanetti – che da anni cerca di interpretare il ruolo della voce autonomista nel territorio, ma dopo anni di governo in provincia o nei comuni sarebbe bello riuscire ad identificare i risultati o quali iniziative sono state realizzate per valorizzare in modo efficace la natura speciale del territorio”. Promuovere economicamente il territorio “non significa rafforzare e proteggere l’autonomia”, ribadisce in una nota stampa.

Mentre i partiti nazionali a caccia di voti come il PD e, all’ultimo momento, “anche FdI – secondo Zanetti – ne assicurano il rispetto e la preservazione, sottolineando poi come il ruolo dello Stato Centrale sia fondamentale e vada rafforzato, è difficile da capire ma è un evidente controsenso”. Forse la domanda, si chiede la Consigliera, dovrebbe essere “il risultato del modello di governo che prevede l’autonomia è migliore oppure no?”

L’autonomia, sottolinea, “gradualmente sbiadisce, non viene comunicata, spiegata, lo spazio che gli si dedica dovrebbe essere maggiore a partire dalle nostre scuole perché è una questione culturale invece è triste come sia stata ridotta negli ultimi quindici o vent’anni a una semplice libertà finanziaria”. “Non ci si dovrebbe accontentare di una risposta evasiva, noi rappresentiamo gli autonomisti, noi intendiamo rispettare l’autonomia”, “noi difenderemo l’autonomia”, afferma la Consigliera.

Ma da chi la difendono? Soprattutto se in campagna elettorale sono tutti pronti a promettere che l’autonomia del Trentino è intoccabile, poi concretamente quali sono le iniziative? I programmi? Cosa viene realizzato per rafforzare e sviluppare il modello culturale dell’autonomia?

Forse, conclude Zanetti, “è il momento di guardare alle radici e ai propositi di questa grande responsabilità e crediamo che potremmo fare di più e meglio”.