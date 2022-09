Il Festival dello sport accende la città

Si parte con un campione qual è Amos Mosaner, l’eroe del curling che questa mattina al Gazza Caffé di Via Belenzani (ne daremo conto in un altro comunicato) ha inaugurato la nutrita serie di eventi che da oggi a domenica renderanno Trento la capitale dello sport. Stasera alle 18 al Teatro Sociale la “grande inaugurazione” che avrà come ospite d’eccezione Gianluigi Buffon, il portiere italiano più forte di sempre, campione del mondo nel 2006. In questi 4 giorni saranno coinvolti oltre 300 ospiti che daranno vita a più di 150 eventi in cui racconteranno i loro “Momenti di gloria”, il tema scelto per la quinta edizione del Festival.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero per il pubblico, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

