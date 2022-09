Il Festival dello Sport, Mostre: Federica Pellegrini – La Divina presso Fondazione Caritro – con Link alle dirette web

Quanti successi per Federica Pellegrini nell’arco di una felice carriera sportiva: la nuotatrice che ciascuno di noi porta nel cuore, che rappresenta l’Italia del nuoto femminile, in mostra a Trento, con i suoi migliori successi e i suoi costumi di gara con cui è stata medagliata plurima.

La più grande campionessa dello sport italiano raccontata in una mostra attraverso le sue vittorie più belle per mezzo audio, video e diplomi che certificano la sua eccellenza.

Piani di allenamento di Federica Pellegrini

“Dall’esordio olimpico a 16 anni con il primo argento alle ultime vasche della carriera a Tokyo 2021, passando per gli indimenticabili Mondiali di Roma, i record del mondo, l’oro di Pechino e tutte le altre imprese che l’hanno consegnata alla storia dello sport mondiale. Memorabilia, immagini e le parole di Gazzetta per celebrare la Divina del nuoto azzurro.” La mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Caritro fino al 25 settembre prossimo.

