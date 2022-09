Prosegue il periodo no per il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che, dopo le polemiche sorte intorno alle modalità e alle tempistiche sulla riapertura delle scuole e la gaffe sul fatto che “gli studenti non sono imbuti da riempire”, ha commesso un’ulteriore scivolone durante un botta e risposta social con il leader della Lega, Matteo Salvini. […]