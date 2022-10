Festa dei Nonni

“Auguri a tutte le nonne e a tutti i nonni, un traguardo importante nella vita e una ricchezza di esperienze che merita più attenzione dalle istituzioni e dalla società in termini di assistenza, tutela di salari e pensioni oggi falcidiate dall’inflazione, sostegno ai più deboli”. Lo scrive su twitter il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

“Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù. I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall’altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae insieme a sua nonna Maria.