H-Open Week sulla salute mentale il 10 ottobre all’ospedale di Arco

Si terrà il prossimo 10 ottobre presso l’ospedale di Arco l’iniziativa H-Open Week – Bollini Rosa sulla salute mentale: oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha autorizzato l’Azienda sanitaria ad applicare l’esenzione del ticket per le donne che aderiranno alle proposte messe in campo. “L’edizione di quest’anno è di particolare rilievo – commenta l’assessore Segnana – stiamo infatti uscendo da due anni di pandemia che ci hanno messo alla prova, con un lungo periodo di lockdown che ha sicuramente avuto un impatto, anche psicologico, sulla popolazione. Iniziative come questa ci possono aiutare a sensibilizzare la cittadinanza, a far conoscere le iniziative e le azioni da intraprendere, a riconoscere i campanelli di allarme per prevenire e curare tempestivamente, ma anche a superare pregiudizi e paure che, spesso, le malattie psichiche suscitano”.



L’iniziativa, riservata agli ospedali Bollino Rosa e rivolta alla popolazione femminile, prevede l’accesso gratuito a visite, consulenze e colloqui in presenza, dalle 9 alle 16, presso l’ambulatorio n. 7 al secondo livello dell’Ospedale arcense, lunedì 10 ottobre. Presso l’atrio dell’entrata principale sarà inoltre distribuito gratuitamente materiale informativo, sempre dalle 9 alle 16.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0464 582280, dalle 9 alle 12.