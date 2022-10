Incidente in montagna; muore Piero Cavagna, noto artista fotografo trentino

Nella giornata di oggi una tragedia segna il percorso del mondo dell’arte e del giornalismo: nel pomeriggio il noto fotografo di Trento, Piero Cavagna di 63 anni, è morto dopo essere precipitato per circa una trentina di metri mentre percorreva il ‘sentiero 627’ che collega la frazione di Margone nella Valle dei Laghi alla malga Bael.

La scivolata nel vuoto dove l’uomo ha perso la vita per l’incidente è accaduta a circa 1000 metri.

La moglie era con lui ed è subito entrata in stato di choc, l’elisoccorso non ha potuto fare nulla a causa delle importanti ferite che il corpo di Cavagna ha riportato in seguito all’urto con gli spuntoni.

