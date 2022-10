Ballando con le Stelle: il Tr.a di Zanicchi a Lucarelli e le scuse nel Trash TV “spaccano”

Vi sono delle trasmissioni inguardabili che prendono corpo grazie alla carnalità di chi vi partecipa: è il caso di “Ballando con le Stelle” il programma leggerino di intrattenimento dove i VIP cercano più o meno goffamente di rimbalzare sulla scena della danza, mettendo in pista improbabili acrobazie, essenzialmente per far ridere e per alleviare la tensione settimanale, infatti non c’è un ballerino che si salvi, dei concorrenti. Ballano con ballerini veri, ma i risultati sono quasi sempre penosi.

Qualcuno però non accetta di essere valutato con voti dallo 0 al 3, perché l’autostima del VIP vuole il 6 politico. In questo contesto goliardico e pacchiano si è sviluppata la scena di ieri, quando la giornalista Selvaggia Lucarelli ha decretato uno ZERO per la prestazione danzerina di Iva Zanicchi, la quale tra un C.zo e una risata ha detto Tr,a alla giornalista, ridendo con il suo partner di ballo che non aveva neanche capito la situazione; microfono aperto, Italia s’è desta, stamane, con la denunzia della malcapitata, le scuse della cantante e quindi una serie di twitter indignati di chi aveva sentito o visto.

Archiviamo anche questo tra le cose accadute nel 2022 sulla TV italiana … dove se non si mostra il culo se lo si porta in bocca, non esattamente il massimo della vita, ecco. MC