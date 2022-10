Il presunto coming out di Casillas: sono gay

Iker Casillas annuncia a sorpresa di essere gay: il coming out è arrivato su twitter. Finisce così la lunga ricerca per trovare all’ex portiere della nazionale spagnola una ragazza. Alcuni mesi fa una rivista di gossip lo ha accompagnato a María José Camacho , cosa che lo stesso ex calciatore si è preso la responsabilità di negare.

E nel pomeriggio dell’8 ottobre ‘Socialité’ ha confermato la relazione dell’ex calciatore con Alejandra Onieva.

Così Iker Casillas ha deciso di sorprendere tutti i suoi followers con un tweet molto convincente: ” Spero che mi rispetti: sono gay. #HappySunday “.

Iker Casillas ha così messo in confusione i social dopo aver pubblicato un messaggio sorprendente sul suo profilo Twitter ufficiale che non ha lasciato nessuno indifferente. Il tweet è stato pubblicato alle 14:10 e da quel momento si sono scatenati tutti i tipi di commenti a riguardo. Un tweet che Casillas ha finito per cancellare.

La grande domanda è qual è il significato del messaggio: esitare, campagna o verità? Alcuni utenti parlano addirittura di un possibile ‘hacking’ dell’account dell’ex portiere del Real Madrid. Si ipotizza inoltre che possa trattarsi di uno scherzo , legato al fatto che è stanco che le coppie gli vengano attribuite.