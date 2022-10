Dialisi turistica: in Trentino situazione di eccellenza

Nel dettaglio, nel periodo giugno-settembre 2022 in Trentino a fronte di 187 pazienti dializzati provenienti da varie regioni italiane e da paesi esteri, in particolare Germania, sono state eseguite 837 sedute dialitiche turistiche. I centri dialisi che maggiormente hanno contribuito a questo risultato sono stati Arco, Cavalese e Borgo Valsugana, a seguire poi Tione e Cles; il sistema è coordinato dall’Unità operativa nefrologia e dialisi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Si registra una diminuzione, rispetto agli anni pre-covid, ma il Trentino rimane fra i primi a livello nazionale in termini di trattamenti garantiti ai turisti, mentre altre regione e località balneari, hanno ridotto la disponibilità ad accettare pazienti dializzati. La nostra provincia ha infatti cercato di mantenere una significativa disponibilità di posti letto per i dializzati provenienti da fuori provincia, al fine di permettere a soggetti in dialisi di poter usufruire di un periodo di vacanza sia in località di montagna che lacustri. Le sedute dialitiche sono state eseguite da personale infermieristico aziendale, e si è cercato, nel limite del possibile, di dare una risposta a tutte le richieste pervenute. Nel caso il centro dialisi scelto non avesse disponibilità (per posti già prenotati) si concordava con il richiedente la possibilità di andare presso altro centro dialisi del Trentino.

Fra le peculiarità si segnala anche la disponibilità ad accogliere un paziente dializzato proveniente da una zona di guerra in Ucraina, che è stato trattato per diversi mesi presso il centro di Rovereto. Ora la rete dei centri dialisi della provincia è pronta per le sedute dialitiche dei pazienti appassionati di sci, che nello scorso inverno portarono in provincia 10 dializzati a trascorrere un periodo sulle nevi.