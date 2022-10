No, purtroppo non è resuscitato Mike Bongiorno, si tratta della mia esclamazione dopo aver conosciuto il contenuto delle quartine di Nostradamus per il 2023.

In pratica, il famoso astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese ci fa sapere che grazie a guerre, malattie e catastrofi varie, in mezzo a sofferenze indicibili per tutto il genere umano, finirà il mondo…

R.I.P.

Ardengo Manzella