Webinar “Informazioni sui farmaci: come migliorare la comunicazione dei risultati degli studi clinici”

Venerdì 14 ottobre, alle ore 15.30, si svolgerà in modalità webinar il sesto seminario scientifico organizzato dall’AIFA, dal titolo: “Informazioni sui farmaci: come migliorare la comunicazione dei risultati degli studi clinici”.

Insieme al Direttore Generale AIFA Nicola Magrini, ne discuteranno, Steven Woloshin, professore di Medicina al Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (Lebanon, USA), e Holger Schünemann, del Department of Health Research Methods, Evidence and Impact – Cochrane Canada and McMaster Grade Centre (Hamilton, Canada).

È possibile iscriversi all’evento, in lingua inglese con disponibilità di traduzione simultanea in italiano, compilando il form al link https://www.clioedu.it/seminario-aifa-ottobre.

Il webinar sarà trasmesso in streaming anche sul canale YouTube dell’AIFA

(https://www.youtube.com/watch?v=GM3VH4z1o5A).