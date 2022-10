Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Facciamo sesso due volte a settimana”

“Abbiamo fatto sesso in un camerino”, hanno confessato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel corso di un’intervista a “Le Iene”, intervista in cui si mettono a nudo e svelano dettagli proibiti sulla loro intimità.

La coppia non si è tirata indietro neanche davanti alle domande sulle loro preferenze a letto e sulla frequenza con cui hanno rapporti.

Sulla posizione preferita – come riporta Tgcom – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono d’accordo: “Quella che piace al lupo” dice lui, e lei specifica: “La pecorella”. Rivelano di fare sesso in media due volte a settimana e di solito è l’ex ciclista a prendere l’iniziativa, anche se la sua compagna lamenta una certa mancanza di tatto. E’ capitato anche che Ignazio facesse cilecca e Cecilia non l’ha vissuta benissimo: “Mi sono messa a piangere” svela lei. E lui commenta: “Mi sono sentito una pressione addosso…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da cinque anni. Si sono conosciuti tra le mura della Casa del “Grande Fratello Vip” e non sono riusciti a resistere alla passione. Lei all’epoca era fidanzata con Francesco Monte, che è stato mollato in diretta tv. La coppia ha attraversato un periodo di crisi nell’estate 2021, ma qualche settimana di lontananza li ha fatti tornare insieme più forti e affiatati che mai… anche sotto le lenzuola.