Il Post-It di Marco Vannucci: I 30 di un Giudice:

Mi piacerebbe, Signor Giudice, se lei uno di questi giorni camminasse per il Viale delle Cascine a Firenze, per ammirare il parco mediceo, oppure semplicemente per fumarsi una sigaretta in santa pace. Mi spiacerebbe, Signor Giudice, se venisse aggredito da 4 energumeni, soliti aggirarsi da quelle parti, schiaffandole, laddove non batte il sole, ben 30 centimetri d’immagini cosa per farle dire 33. Tre punti in più, Signor Giudice, rispetto al 30% in meno come lei ha sentenziato per i morti dal terremoto dell’Aquila.

Riderei, Signor Giudice, se in caso di denuncia un suo pari grado pronunciasse che, dopo il primo, il resto dei 30 centimetri gli sia piaciuto e che, comunque, non avrebbe dovuto passeggiare in un luogo noto per la perversione.

Fosse per il sottoscritto, Signor Giudice, lei non giudicherebbe più ma verrebbe giudicato per la sua sentenza raccapricciate.

A lei vada tutto il mio personale disprezzo.

Marco Vannucci