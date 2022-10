Sara Ferrari con uno striscione contro il neo Presidente Fontana. Dalzocchio: “Caduta di stile per l’esponente del PD”

“Il mio primo atto di “resistenza passiva”, con Alessandro Zan, contro l’elezione di un presidente omofobo, misogino e pro Putin…!”, Sara Ferrari si distingue tra i vari parlamentari proprio attaccando il nuovo Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, colpevole di essere stato eletto dalla maggioranza. La motivazione risiede nelle posizioni vicine al presidente russo Vladimir Putin e contrarie alle tematiche Lgbtq+, posizioni che secondo l’esponente trentina del Partito Democratico non vanno bene con il ruolo di titolare dello scranno più alto di Montecitorio. Da qui la decisione di accoglierlo con uno striscione particolarmente critico nei suoi confronti.

“Ammetto d’esser rimasta – come penso molti – amareggiata e del tutto senza parole nel vedere nelle scorse ore la neo-eletta deputata del Pd, la trentina Sara Ferrari, esibire uno striscione offensivo nei confronti di Lorenzo Fontana, da poco eletto alla Terza carica dello Stato, e in quello striscione aggredito per le sue idee, libere e condivisibili”, è stata la reazione a caldo del Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio.

Un discorso molto significativo quello del nuovo Presidente della Camera che ha voluto ricordare come “Il ruolo del Parlamento non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all’omologazione. L’omologazione è lo strumento dei totalitarismi delle imposizioni centrali sull’espressione della volontà dei cittadini. Beato Carlo Acutis disse che tutti nascono originali ma molti muoiono come fotocopie. L’Italia deve dare forza alla propria peculiare natura senza omologarsi a realtà estere più monolitiche e a culture che non diversificano”, ha dichiarato Fontana. “La diversità non è rottura, non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, è espressione di democrazia e rispetto della storia, e la ricchezza dell’Italia e la ricchezza dell’Europa sta proprio nella diversità” ha concluso.