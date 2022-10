“TreC+: di cosa si tratta, come si accede, servizi offerti e sviluppi futuri” è questo il titolo del percorso formativo proposto dall’Università della terza età e del tempo libero del Trentino – Fondazione Franco Demarchi, in collaborazione con l’assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento. Il primo incontro si è tenuto nei giorni scorsi a Tesero. Il calendario degli appuntamenti prevede date anche nel 2023.

L’Università della terza età e del tempo libero del Trentino – Fondazione Franco Demarchi in collaborazione con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, riserva, nella nuova programmazione 2022-2023, 17 incontri nelle sedi territoriali sulla sanità digitale e la piattaforma TreC+.

“Una sanità – sottolinea l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana – sempre più vicina ai cittadini ma anche cittadini sempre più coinvolti e protagonisti nella gestione della propria salute”.

Sono importanti i numeri relativi all’utilizzo di TreC+, che conta quasi 250 mila utenti e che vede, nel solo mese di giugno 2022, 21.960 prelievi prenotati, 5459 appuntamenti presi, 598.172 ricette visualizzate/scaricate e 463.749 referti scaricati, oltre il 40% del totale.

“La Provincia autonoma di Trento – spiega l’assessore alla salute Stefania Segnana – da anni sta investendo per la promozione e lo sviluppo della sanità digitale sul territorio provinciale, anche attraverso la costituzione, nel 2016, di uno specifico Centro di competenza sulla sanità digitale, TrentinoSalute 4.0, cui partecipano la Provincia, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Fondazione Bruno Kessler”.

Prossimità, innovazione e uguaglianza sono le parole chiave della sesta missione del PNRR, specificamente dedicata alla salute: servizi più vicini ai pazienti, in ogni area del Paese, anche attraverso le nuove tecnologie e le opportunità dalle stesse offerte, sia in termini di servizi ai cittadini sia in termini di crescita e sviluppo dell’intero sistema, questo l’obiettivo della missione.

“La Provincia – prosegue l’assessore Segnana – ha implementato la piattaforma TreC+, a disposizione di tutti cittadini trentini, che consente da una parte l’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, e quindi ai propri dati e documenti sanitari, e dall’altra l’accesso ai servizi sanitari, tra i quali anche la telemedicina. In tale modello è cruciale garantire la diffusione delle competenze necessarie per interagire con gli strumenti digitali sia per quanto concerne gli operatori che per quanto concerne i cittadini, con particolare attenzione alla popolazione anziana”.

Programma dei corsi

SEDE – UTED DATA Tesero 13/10/2022 Valdaone 18/10/2022, 14.30 – 16.30 Pomarolo 04/11/2022, 15 – 17 Madruzzo-Lasino. 10/11/2022, 14.30 – 16.30 Borgo Chiese-Condino 18/11/2022, 14.30 -16.30 Cavalese 21/11/2022, 15 – 17 Spormaggiore 22/11/2022, 14.30 – 16.30 Aldeno 23/11/2022, 14.30 – 16.30 S. Croce Bleggio 28/11/2022, 14.30 – 16.30 Civezzano 19/12/2022, 14.30 – 16.30 Besenello-Calliano 07/02/2023, 15 – 17 Valle di Ledro 08/02/2023, 15 -17 Ossana 09/02/2023, 14.45 – 16.45 Primiero 24/02/2023, 15 – 17 Pergine 02/03/2023, 15 -17 Baselga Pine 20/03/2023, 14.30 – 16.30 Borgo d’Anaunia-Fondo 13/04/2023, 15 – 17

(us)