Canottaggio – Un oro e un bronzo per l’Italia ai Mondiali di Beach Sprint in Galles

SAUNDERSFOOT, 16 ottobre 2022. L’Italia vince una medaglia d’oro e una di bronzo ai Mondiali di Beach Sprint, conclusisi oggi dopo tre giorni di gare sulla spiaggia di Saundersfoot (Galles). I neocampioni del mondo nel doppio Under 19 misto sono i fratelli Michelangelo e Alessandra Quaranta i quali, qualificatisi per i quarti di finale in sordina vincendo il recupero contro il Giappone dopo che ai time trials erano giunti appena settimi, escono fuori alla distanza, domando questo pomeriggio il campo di gara reso quasi impraticabile dal vento e dalle onde: Gran Bretagna ai quarti di finale, Stati Uniti in semifinale e Spagna in finale sono le vittime dei fratelli Quaranta, che regalano all’Italremo Under 19 il primo storico titolo mondiale di categoria nel beach sprint, mentre la Tunisia completa il podio vincendo la finalina contro gli States. La medaglia di bronzo porta invece la firma di Federica Chisena, che nel singolo Under 19 femminile batte la Francia nella finale per il terzo e quarto posto, dopo che in semifinale era stata preceduta sul traguardo dalla Tunisia, poi laureatasi campionessa del mondo nella finalissima battendo la Gran Bretagna. Non riesce invece a confermarsi sul podio iridato Giovanni Ficarra, campione mondiale in carica nel singolo Senior maschile ma eliminato ai quarti di finale dagli Stati Uniti. Per l’azzurro resta la consolazione – grazie al cronometro fatto registrare proprio nel suo quarto di finale, ovvero il primo tra gli eliminati in questo turno – di aver qualificato la barca per i World Beach Games in programma ad agosto 2023 a Bali (Indonesia). Concluse le World Rowing Beach Sprint Finals di Saundersfoot, il prossimo appuntamento internazionale per l’Italia del coastal rowing e del beach sprint sarà a San Sebastian (Spagna), con gli Europei in programma dal 27 al 30 ottobre.

Nelle immagini (ph mimmo perna): in alto Michelangelo e Alessandra Quaranta, in calce Federica Chisena