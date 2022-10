Damiano dei Maneskin “Ho una malformazione congenita”. Ecco dove

“Le mie corde vocali sono un pò particolari”, ha rivelato Damiano David durante un’ospitata radiofonica a Rtl 102.5, dove ha spiegato: “Sono fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Una malformazione con la quale il leader dei Maneskin è venuto al mondo e che gli ha conferito un timbro singolare, che ha conquistato prima l’Italia, poi l’Europa e infine il mondo intero.

Negli scorsi giorni Damiano aveva anche raccontato di avere rischiato la vita sul set, dove era stato registrato il video per la canzone di The Loneliest. La prima immagine del videoclip (e anche l’ultima), che mette in scena un tristissimo funerale in stile anglosassone, vede Damiano sott’acqua, immobile, a due passi dall’annegamento. Sembrerebbe morto, ma poi apre improvvisamente gli occhi. È proprio nel girare queste scene che il cantante ha temuto per la sua vita: «Come vedete nel video, in alcune scene sono sott’acqua. Ci sono stati momenti non facili mentre giravamo quel pezzo. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con i pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro, l’ho pensato davvero”.