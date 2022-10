Tragedia sfiorata a Cagliari: crolla l’aula magna in facoltà alle 22.00 circa

Crollata in serata alle 22, l’aula magna della facoltà di Geologia dell’università di Cagliari, in via Trentino. La sala viene correntemente utilizzata dalla facoltà di Lingue e anche oggi era piena, ma non lo era in serata, infatti è stato scritto dai testimoni che al momento del cedimento del soffitto non c’era nessuno nella grande sala. Tragedia sfiorata. Oltre al rettore Francesco Mola sul posto sono intervenuti prontamente i servizi di Emergenza e i Vigili del Fuoco, da cui il materiale fotografico e la notizia diffusasi rapidamente, per la sua gravità assoluta, di twitter in twitter. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie.

Vigili del Fuoco su Twitter: “🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] https://t.co/8ELNGHIUfJ” / Twitter

Martina Cecco – Fonte MSN