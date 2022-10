La paladina dei diritti Paola Egonu vola in Turchia per un milione di euro

Finalmente Paola Egonu è libera. Libera dal razzismo e dal giogo oppressivo di un Paese, l’Italia, che non ha evidentemente alcun rispetto dei diritti umani e che ha ripetutamente umiliato una delle più grandi atlete della storia della pallavolo; libera da un popolo che non ha saputo valorizzarla, portandola solo a svolgere il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 (alla veneranda età di 23 anni ancora da compiere) e l’ha poi vista in TV come simbolo delle donne italiane in una stagione di un noto programma televisivo.

Ma Paola, dopo tante polemiche sul colore della sua pelle, dopo uno sfogo al termine di un sofferto mondiale dove l’Italia è giunta terza, ha detto basta. Ha deciso di dire addio all’Italia e al suo Veneto, dove è nata e cresciuta, per volare finalmente in un Paese di ampio rispetto dei diritti umani e delle donne.

La Egonu ha infatti appena firmato un faraonico contratto da un milione di euro a stagione per la VakifBank Istanbul, squadra più forte al mondo con sede in Turchia. Una scelta dettata sicuramente dalla necessità di cambiare aria, non certo dal raddoppio dello stipendio (a Conegliano sembra incassasse circa 400.000 euro) e dal giocare nella squadra che l’anno scorso ha stracciato in tutte le grandi finali proprio la sue ex compagne.

La VakifBank Istanbul ha infatti vinto la Champions League 2021-2022 e il Mondiale per club 2021 battendo rispettivamente per 3-1 e 3-2 la Imoco Conegliano. Tra il 2021 e il 2022 la VakifBank ha centrato tutti i trofei possibili, vincendo il campionato turco, la Coppa di Turchia, la Supercoppa turca, la Champions e il Mondiale per club. Allenata da un italiano, che non guasta mai, ovvero Giovanni Guidetti che a Istanbul vive ormai da 14 anni.

Al di là dell’evidente ironia che connota quest’articolo, è chiaro che Paola Egonu ha tutto il diritto di trasferirsi dove vuole, prendendo la cifra che le viene accordata e vincendo quanto più possibile, sarebbe assurdo contestarla per questo come lo sarebbe stato criticare il passaggio di Lionel Messi al Paris Saint-Germain o, cambiando proprio sport, la fine della collaborazione tra Valentino Rossi e la Honda per iniziare la grande storia vincente in Yamaha.

Quel che conta, però, è il timing con cui avvengono certi passaggi: l’insoddisfazione personale per un risultato forse al di sotto delle aspettative – complice anche certa stampa sportiva nostrana, che si innamora di personaggi sportivi alla stessa velocità con cui li rinnega e li getta nel tritacarne – non si può sfogare in un’accusa a 360 gradi contro l’Italia e tutti gli italiani, minacciando anche di lasciare la Nazionale per colpa di qualche cialtrone che fa ancora domande stupide.

Se poi al j’accuse verso l’Italia e a un’incessante lotta contro le discriminazioni e a favore dei diritti umani, contornate da coming out (per la liaison della Egonu con la pallavolista polacca Katarzyna Skorupa, salvo poi fare dietrofront con la relazione con il pallavolista anch’esso polacco Michal Filip) e da spot televisivi per mostrarci quanto iconica fosse la sua immagine, se a tutto questo la risposta è un trasferimento in Turchia, è evidente che l’accusa di ipocrisia da parte di chi osserva diventa abbastanza comprensibile.

Rinaldo De Santis