Il Post-It di Marco Vannucci: Livore Rosso Antico

Sbavano, e si vede. Schiumano rabbia e livore distribuendolo in ogni dove, dalle TV ai social, perfino nelle piazze già invase di bandiere rosse e megafoni. Per le scuole debbono ancora organizzarsi, abbiate fiducia, questione di recuperare i vecchi striscioni. Un ritorno al passato. Passato remoto poiché fino ad ieri c’erano loro, da ben 11 anni, e non sarebbe stato bello vedere un cane mordersi la coda da solo. In questa farsa chiamata sinistra italiana, (ma d’italiano cosa avrebbe?) assistiamo ad un alzo zero capace di ricordare il tempo tragico dei “compagni che sbagliano”.

Si usi il buon senso, di menti esaltate il Belpaese ne ha da vendere. In questo quadro da Circo Barnum non sfugge una Boldrini incapace di distinguere sovranità da sovranismo, evidenziando la propria scarsità in un twitter dove s’indigna della dittatura alimentare. Sovranità è privilegiare, il sovranismo è assoluto. Regalare un Devoto Oli alla ex presidente sarebbe cosa buona e giusta. Che dire di Letta dove con il suo: opposizione, opposizione, opposizione! Ricorda il resistere, resistere, resistere di Borelli memoria. Nordio ha resistito, chissà se iniziasse anche la fine della pacchia.

S’attaccano a tutto, spesso in malo modo, distorcendo la realtà e la storia. Come il professor De Masi a Controcorrente su Rete4, per esempio, capace di ricordare i picchiatori di destra romani degli anni 70 accumunando la Meloni a loro. Che non era ancora nata. Dimenticando, il buon professore, gli assassini di Acca Larentia e dei Fratelli Mattei. Dimenticando pure Soccorso Rosso. Chissà che ne abbia fatto parte pure lui. Bene ha fatto Isabella Rauti nel rispondere con risolutezza, ed assoluta fermezza, alle provocazioni dell’attempato professore. Non oso immaginare cosa insegni od abbia insegnato, ai suoi malcapitati studenti, e con quale metro di misura abbia espresso i giudizi scolastici.

Piuttosto di continuare in questo ridicolo teatrino la sinistra dovrebbe chiedersi il perché a fronte di tante chiacchiere, d’infinite riunioni, di comparsate-sceneggiate in tv, di faremo-vedremo-guarderemo, non abbia mai espresso alcunché in favore del Popolo in 11 anni di Governo; la sinistra dovrebbe capire e smetterla con l’arroganza della superiorità intellettuale dimostrando un’ignoranza tangibile, vedi la superiorità alimentare e non solo; dovrebbe smetterla di accusare ad ogni piè sospinto di sessismo, razzismo, omofobia ed altre balle varie solo perché declinano al femminile quando la prima donna Premier si chiama Giorgia ed è di destra; la sinistra dovrebbe farsi più di una domanda e nel frattempo svuotare i loro armadi.

Non è bello continuare a predicare con gli scheletri dentro. Non fa figo. Per quello basta il Rolex e gli sfigati di Facebook.

Marco Vannucci