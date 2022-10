Katy Perry: ecco perchè l’occhio non si è chiuso

“Quella in scena a Las Vegas era il clone-robot di Katy Perry”: la teoria del complotto colpisce l’intero Nord America e coinvolge una delle più famose cantanti. Diversi utenti su Internet hanno infatti teorizzato che Katy fosse in realtà un “clone” che era in stato “malfunzionante” dopo che il video virale l’ha vista lottare per tenere gli occhi aperti durante un concerto a Las Vegas.

Nel video in questione, Katy Perry ha appena concluso un brano durante uno show a Las Vegas, e mentre guarda verso il pubblico in una delle sue pose classiche, l’occhio destro si chiude, apparentemente fuori dal suo controllo. La cantante si tocca la tempia e prova a riaprirlo, ma la scena si ripete. Alla fine, dopo un paio di episodi simili, la situazione si ristabilisce. Così la cantante sfila il microfono dal costume di scena e prosegue lo show, anche se la sensazione è che fosse turbata da quanto successo.

Una vicenda che è diventata virale nella rete e che ha portato la stessa diretta interessata a spiegare cosa fosse successo.

Perry ha condiviso un video del momento sul palco su Instagram e nella didascalia, ha spiegato: “Dando il benvenuto a tutti i miei #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers a venire a vedere il mio trucco da festa con l’occhio di bambola rotto IRL a Las Vegas il prossimo anno!”

Raccontando ai fan cosa possono aspettarsi, l’artista nominata ai Grammy ha continuato: “La scaletta dello show è un divertente viaggio nella memoria che risale al 2008, un periodo in cui non eravamo tutti congelati dalla paranoia delle nostre stesse camere d’eco. !.”

Trovata quindi pubblicitaria o abile mossa per distogliere il pubblico da qualche altra verità?