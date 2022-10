Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ci ricasca:“Che cos’è il pene? Un ca**o mollo”. Cala il gelo in studio

Niente da fare per Iva Zanicchi che ci ricasca e in occasione della quarta puntata, a mezzanotte passata e dopo essersi esibita con il partner Samuel Peron, ha deciso di stupire la giuria con una barzelletta al limite dello sconcio. “Non molto sporca” – ha precisato Iva. Promessa non mantenuta. La barzelletta vede come protagoniste due giovani donne venete che decidono di trasferirsi a Milano in cerca di un impiego. Una delle due si trova a fare il lavoro “più antico del mondo” in compagnia di un “vecio” che “gli dà il pene”. Ed è a questo punto che cala il gelo in studio, lasciando la stessa Carlucci attonita e senza parole: “Una specie di ca*zo, mollo”.

Gelo in studio anche perchè la puntata era in diretta. Un gelo così tanto forte che persino la figlia e la nipote dalla cantante sono diventate rosse. I social non hanno risparmiato critiche al veleno: “Zanicchi sempre più volgare. Pessima”. E ancora: “In confronto alla Zanicchi a Ballando con le Stelle, Berlusconi è diventato improvvisamente un monaco”.

La Zanicchi ha anche confidato di pesare ancora 90 chili e di non riuscire a dimagrire nonostante gli sforzi in sala prove. Anche se va detto che, come ammesso dalla diretta interessata in un’intervista a Storie Italiane con Eleonora Daniele, l’artista non si allena tutto il giorno tutti i giorni come gli altri colleghi ma si limita ad un’ora quotidiana.

Cosa accadrà nella prossima puntata? Chissà.