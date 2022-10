Gianfranco Fini torna in TV: “Creare il Pdl fu un errore enorme”. E su Meloni dice…

Dopo un lungo silenzio in televisione è tornato Gianfranco Fini, l’ex Presidente della Camera e storico leader di Alleanza Nazionale (partito in cui è cresciuta Giorgia Meloni), è intervenuto al programma Mezz’ora in Più.

Certamente non si ritiene l’ispiratore della presidente del Consiglio, ma ritiene di essere colui che dice di aver semplicemente indicato la strada. Ispiratore no, Meloni non ha bisogno di essere ispirata “ma posso dire che c’è stato chi ha indicato una strada, che poi tocca ai più giovani percorrere”.

Fini ha parlato dello scioglimento di Alleanza Nazionale con il conseguente ingresso nel Pdl. Su questo punto Fini fa mea culpa e davanti alle telecamere afferma: “Creare il Pdl fu un errore enorme che non perdono a me stesso, fu un mio errore personale”. Ma le stilettate al Cav non finiscono qui. La Annunziata chiede conto a Fini del commento della Meloni sulla famosa lista apparsa in Senato tra le mani di Berlusconi con alcuni aggettivi sul premier.

Alla stampa estera, ha aggiunto «ho detto che la realtà italiana della destra era un pò diversa da come veniva loro raccontata, dissi di avere votato Meloni e lo confermo».