Halloween: il costume dei Ferragnez non convince?

Errore nella scelta del costume di Halloween da parte dei Ferragnez? Ha fatto discutere la scelta di abito fatta dalla coppia più social d’Italia in occasione del loro viaggio a Disneyland.

Mentre negli anni passati avevano interpretato la famiglia Addams, i supereroi, Biancaneve ma anche i Pokémon. “I can’t (Non ce la faccio, trad.)” e due emoticon commosse, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo del filmato in cui, mano nella mano con il marito, cammina dietro ai loro due meravigliosi bimbi: Leone, che ha 4 anni, e Vittoria, che ne ha uno. “Fantastici”, “Siete la famiglia più bella del mondo”, “Bellissimi”, sono alcuni dei numerosi commenti dei fan – ma in molti non sono stati dello stesso avviso.

Intanto comunque in molti hanno criticato la coppia anche perchè la pesante accusa mossa è che il costume sia stato preso da quello usato da Kendall Jenner, influencer su Instagram da 262 milioni di follower, che ha scelto lo stesso outfit dei Ferragnez. Diversi utenti, infatti, hanno dovuto sottolineare che il costume scelto sembra più appropriato per festeggiare Carnevale invece di Halloween: “Ma chi glielo spiega che è Halloween e non Carnevale?”, “Bello CARNEVALE”, “Non siamo a Carnevale, lo volete capire?”.

Il video pubblicato dalla Ferragni su Tik Tok

Sul costume “copiato” da Kendall Jenner, Chiara ha Pubblicato su TikTok un video ironico dove afferma: “Kendall ha copiato il look di Halloween scelto dalla mia famiglia“. Anche su Instagram la Ferragni ha ribadito che “Kendall ha scelto il mio stesso look, anche se è centinaia di volte più sexy di me” e l’ha pure taggata.

“The Ferragnez family”: nel 2021 il post di Fedez era diventata virale in poco tempo e sbanca su Instagram. Una festa di Halloween in linea con i social e con le usanze tanto care soprattutto alla Generazione Zeta. Fedez indossa un abito gessato con sigaro in bocca e baffetto d’ordinanza (proprio come Gomez) mentre Chiara Ferragni veste i panni di una Morticia molto elegante. Invece, Pugsley-Leone e Mercoledì-Vittoria appaiono molto divertiti.