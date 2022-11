I 50 ANNI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Due giorni di iniziative, momenti di formazione e di riflessione sulla professione che cambia, in occasione dei 50 anni dell’Ordine regionale. Per la conferenza di sabato 12 novembre è previsto il servizio di traduzione simultanea per le lingue italiana e tedesca.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022 Trento, Palazzo Geremia, via Belenzani 20 Ore 10

Presentazione delle iniziative per i 50 anni dall’istituzione dell’Ordine regionale



Ore 11

Inaugurazione della panchina bianca per la libertà di informazione

Piazza Dante, ritrovo di fronte al Palazzo della Regione



Dalle 15 alle 18

“Tra fake news e lotta alla disinformazione: come cambiano le notizie” Corso di formazione rivolto a giornaliste e giornalisti

Con Markus Perwanger, consigliere nazionale Ordine dei giornalisti; Giuseppe Alessandro Veltri, Università di Trento; Walter Quattrociocchi, Sapienza Università di Roma; Giulia Boato, Università di Trento

Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, via Verdi 6



SABATO 12 NOVEMBRE 2022 Sala di Rappresentanza della Regione, piazza Dante 16 Ore 9

Avvio dei lavori con indirizzi di saluto



Elisabeth Anna Mair, presidente Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Carlo Bartoli, presidente nazionale Ordine dei giornalisti

Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento

Arno Kompatscher, presidente Provincia autonoma di Bolzano

Rocco Cerone, segretario Sindacato regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol



ore 9:30

CHI ERAVAMO. Una storia di autonomia

Interventi dei giornalisti Giacomo Santini, Hansjörg Kucera e della giornalista Margherita Detomas



A seguire, premiazione delle giornaliste e dei giornalisti iscritti da 50 anni



ore 10

CHI SIAMO. Una fotografia di oggi

Presentazione dell’indagine sullo stato della professione giornalistica

Promossa dall’Ordine regionale e a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento



Tavola rotonda



ore 11

CHI SAREMO. L’informazione cambia: cambiamo il lavoro

Presentazione dell’indagine sulle prospettive della professione giornalistica

Promossa dall’Ordine regionale e a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento



Tavola rotonda



Ore 12.15

Interventi del pubblico e dibattito



Ore 12:50

Conclusioni

Elisabeth Anna Mair, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol