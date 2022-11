InQuota.tv: ogni martedì un nuovo film, garantito da CAI e Trento Film Festival

Su InQuota puoi trovare il meglio del cinema di montagna, garantito dalla selezione del Trento Film Festival, e dalla competenza del Centro di cinematografia e Cineteca del CAI.

I film disponibili su InQuota sono visibili da computer e dispositivi mobili, o su televisore e videoproiettore collegandoli a un PC, smartphone o tablet via cavo HDMI, Chromecast o AirPlay. InQuota non è una app. Per tutti i dettagli tecnici vai alla pagina Aiuto.

Puoi vedere in streaming i film quante volte vuoi, e riprendere la visione da dove l’hai interrotta senza limiti di tempo, ma non li puoi scaricare.

Tutti i film sono accessibili per 12 mesi dalla data in cui diventano disponibili sulla piattaforma, con eventuali eccezioni e scadenze più brevi indicate nella scheda del film.

L’abbonamento annuale a InQuota costa 50€, hai 3 giorni di prova gratuiti per valutare l’offerta, la funzionalità della piattaforma e la compatibilità coi tuoi dispositivi.

Sconto a 30€ per i soci CAI con codice da richiedere qui, e a 40€ per gli utenti già registrati in occasione del Trento Film Festival online o dell’iniziativa “Natale in quota”, che ricevono il codice via email.

Il pagamento dell’abbonamento avviene con carta di credito, viene accreditato al termine dei 3 giorni di prova gratuita, e automaticamente al rinnovo ogni 12 mesi.

Entro la scadenza dei 3 giorni di prova gratuita è possibile annullare l’abbonamento ed evitare l’accredito. È comunque possibile accedere ai contenuti fino al termine dei 3 giorni di prova.

Il rinnovo automatico dell’abbonamento può essere facilmente interrotto in ogni momento dal proprio account. Resta comunque possibile accedere ai contenuti fino al termine del periodo di abbonamento sottoscritto.

Redazionale Gratuito