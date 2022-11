“Ecco perchè ho voluto 11 figli con 8 uomini diversi e ne farò altri”

“Vi è un motivo preciso per cui ho voluto 11 figli con 8 uomini diversi”, non usa mezzi termini la tiktoker americana Phi Eudora (oltre 90 mila follower) che ha deciso di spiegare i motivi che la spingono a scegliere padri diversi per i suoi figli, replicando alle critiche dei tanti utenti che non condividono le sue scelte.

“Lascia che te lo spieghi. Se hai un compagno e questo muore o se ne va, ne hai zero. Resti sola. Ma se ne hai otto e se ne vanno in tre, te ne rimangono comunque altri cinque“, dice Phi appellandosi alla logica matematica. Che, in effetti non fa una piega.

E c’è anche una modalità specifica con cui Phi sceglie i futuri padri, la mamma li seleziona su app di incontri oppure «su Marketplace, se vedo come un cartellone pubblicitario vuoto, posterò un sommario lì. Niente di troppo estremo». Ma l’annuncio parte dal web e poi si va alla selezione. E se c’è qualcuno che pensa che la ragazza faccia tutto questo per ottenere benefici finanziari dal governo, ci pensa lei stessa a smentirli: così nel video ingrandisce un documento che mostra il mantenimento che Phi prende per i figli, la ragazza ha mostrato che lo Stato le dà solo $10, (circa 10 euro) ogni quattro settimane.