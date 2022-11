Un matrimonio stressante può letteralmente spezzarti il ​​cuore. Arriva la conferma dalla scienza

Sarà una piccola sorpresa per molti, ma i matrimoni stressanti possono davvero mettere a dura prova il tuo cuore.

Secondo uno studio, le coppie infelici nelle loro relazioni hanno la metà (50%) in più di probabilità di essere riammesse in ospedale a seguito di un infarto.

Secondo una ricerca della Yale University, avevano anche il 67% in più di probabilità di riferire dolori al petto nell’anno successivo a un attacco rispetto a coloro che avevano poco o nessun stress nel loro matrimonio.

I romantici sapranno che studi precedenti hanno collegato il legame con una migliore prognosi generale per la salute e le malattie cardiache.

Ma gli scienziati volevano testare se un essere in una relazione a lungo termine potesse essere un aiuto o un ostacolo dopo un infarto.

Hanno esaminato i recuperi di oltre 1.500 adulti, con un’età media di 47 anni, un anno dopo e li hanno confrontati con quanto fossero felici con i loro coniugi.

Ai partecipanti è stato chiesto di completare questionari su argomenti che includevano la qualità della relazione emotiva e sessuale prima di essere valutati come affetti da stress coniugale assente/lieve, stress coniugale moderato o stress coniugale grave.

Gli scienziati hanno quindi utilizzato una scala a punti per valutare la loro salute fisica, i punteggi del dolore, il benessere mentale e i dati ospedalieri per monitorare eventuali riammissioni.

Circa quattro donne su dieci e tre uomini su dieci hanno riportato un grave stress coniugale, secondo i risultati presentati alle Scientific Sessions 2022 dell’American Heart Association.

I partecipanti con grave stress hanno ottenuto più di 1,6 punti in meno in salute fisica e 2,6 punti in meno in salute mentale, su un totale di 12.

Quelli con la maggior parte dello stress hanno riportato 8 punti in meno nella qualità della vita se misurati da una scala progettata specificamente per i pazienti cardiaci.

Avevano il 67% in più di probabilità di riferire dolori al petto rispetto alle persone con stress coniugale lieve o nullo e il 50% in più di probabilità di essere riammesse in ospedale per qualsiasi causa.